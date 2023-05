Sviluppo rete in Area 2 dal 19 al 26 maggio 2023

Md fortifica la presenza in Friuli Venezia Giulia con un discount a Fiumicello Villa Vicentina (Ud). Cresce anche la rete Pam grazie al franchising con una superette a Padova

MD

Via Biagio Marin 6

Fiumicello Villa Vicentina (Ud)

900 mq

Md

Data di apertura

11 maggio 2023

Format e location

Lo store si sviluppa a pianta rettangolare, in gran parte dedicata al food con banchi a libero servizio sul perimetro.

Offerta

Ampia proposta di freschi con frutta e verdura, macelleria, salumeria e panetteria.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-19.30; domenica 9-13. Nel parcheggio disponibili 60 posti auto.

Addetti e casse

Impiega otto persone.

PAM

Via Enrico degli Scrovegni 20

Padova

250 mq

Pam Panorama

Data di apertura

15 maggio 2023

Format e location

Nono punto di vendita in città per l’insegna, aperto in franchising e si trova adiacente ai navigli patavini, in un quartiere di carattere Universitario grazie alla vicinanza al Dipartimento di Matematica – Scienze Economiche Aziendali.

Offerta

Ampia proposta di prodotti italiani a km 0, piatti pronti.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22. Attivo il servizio di spesa a domicilio.

Addetti e casse

Non disponibile.