Sviluppo rete in Area 2 dal 20 al 27 gennaio 2023

Continua il piano di espansione di Lidl che si fortifica nel vicentino con un punto di vendita a Thiene (Vi), 16esimo store della provincia

LIDL

Via Guglielmo Marconi

Thiene (Vi)

1.300 mq

Lidl Italia

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format e location

Con questa apertura salgono a 16 i supermercati Lidl a Vicenza e provincia. In linea con la filosofia dell’insegna, lo store adotta soluzioni green e rientra in classe A4.

Offerta

Come da consuetudine dedica un focus sui freschi con ortofrutta, panetteria, gastronomia.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Disponibile l’app Lidl Plus per smartphone, il programma 100% digitale. Nel parcheggio sono disponibili 90 posti auto.

Addetti e casse

In organico 22 collaboratori.