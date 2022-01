Sviluppo rete in Area 2 dal 21 al 28 gennaio 2022

EUROSPIN

Viale I maggio

Azzano Decimo (Pn)

Eurospin

DATA DI APERTURA

27 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store dà ampio spazio ad area freschissimi con i reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, pane confezionato e appena sfornato, pescheria, carne confezionata.

OFFERTA

propone un assortimento alimentare e non alimentare in linea con la tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-20. A disposizione dei clienti anche giftcard e un parcheggio esterno.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

EUROSPIN

Via Pietro Micca

Fiorano Modenese (Mo)

Eurospin

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

In linea con la tradizione dell'insegna, lo store propone in area freschi e freschissimi i reparti ortofrutta ad apertura, macelleria, gastronomia, pane appena sfornato, punto caldo/piatti pronti.

OFFERTA

Risponde alle esigenze di una spesa quotidiana alimentare e non alimentare.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-20.

ADDETTI E CASSE

Nd