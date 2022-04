Sviluppo rete in Area 2 dal 22 al 29 aprile 2022

Prosegue l'attività di sviluppo della catena In's Mercato (format discount del Gruppo Pam) che amplia la rete con uno store a Porretta Terme (Bo) e un secondo a Mestre (Ve)

IN'S MERCATO

Via Mazzini

Porretta Terme (Bo)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

27 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount si allinea al tipico format della catena con spazio ai freschi. Inseriti i reparti di In's Forno e In's Orto.

OFFERTA

L'assortimento rispecchia la formula discount e propone item food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Via Perlan 53

Mestre (Ve)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

6 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount si trova in periferia. Rispecchia la formula di ultima generazione della catena.

OFFERTA

Conta in assortimento referenze food e non food per una proposta discount.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-13 e 15-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.