Sviluppo rete in Area 2 dal 22 al 29 luglio 2022

Cresce la presenza dell'insegna In's Mercato (Gruppo Pam) che realizza nuove aperture a Fornovo di Taro (Pr) e a Treviso, in linea con la formula della catena

IN'S MERCATO

Piazza del Mercato 13

Fornovo di Taro (Pr)

600 mq

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

20 luglio 2022

Format e location

Lo store rispecchia la formula dell'insegna con focus sui reparti In's Pescheria, In's Orto e In's Forno.

Offerta

In assortimento migliaia di item food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Via Col di Lana

Treviso

600 mq

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

27 luglio 2022

Format e location

Lo store si trova in un'area centrale non lontano dal fiume Sile.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15-20.

Addetti e casse

Nd