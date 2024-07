Sviluppo rete in Area 2 dal 26 luglio al 2 agosto 2024

Aldi inaugura a Sassuolo il quinto discount della provincia modenese. Cia-Conad punta sul format Tuday Conad a Trieste

ALDI

Via Magellano 2

Sassuolo (Mo)

800 mq

Aldi Italia

Data di apertura

18 luglio 2024

Format e location

Il punto di vendita è certificato con classe energetica A++ ed è dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di circa 59 kWp.

Offerta

Tradizionale offerta dell’insegna incentrata su prodotti italiani e la convenienza.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-20. A disposizione dei clienti anche 45 parcheggi gratuiti, di cui 2 dedicati ai disabili e 1 alle donne in attesa o ai neogenitori, e 1 colonnina di ricarica auto elettriche con una portata di 22kW.

Addetti e casse

Offre 13 opportunità lavorative.

TUDAY CONAD

Via Vittorio Locchi 26/3

Trieste

600 mq

Cia-Conad

Data di apertura

27 luglio 2024

Format e location

Rispecchia la formula dell’insegna, pensata per i luoghi urbani.

Offerta

Tipica offerta per la spesa quotidiana.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8-20. Attivo l’eco compattatore Coripet per il riciclo delle bottiglie in plastica.

Addetti e casse

In organico 18 persone.