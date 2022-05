In's Mercato continua il percorso di restyling della sua rete e riapre lo store di Forlì rinnovato secondo il format moderno. Lidl arriva a Cadore (Bl)

IN'S MERCATO

Via Balzella 4/C

Forlì

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

3 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store riapre dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno uniformato al più moderno format dell'insegna.

OFFERTA

Conta in assortimento proposte food e non food tra cui molti articoli con "happy price".

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13 e 15-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Nazionale 1

Cadore (Bl)

1.300 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

28 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store e sostituisce il precedente Lidl aperto nel 2002 in Via Stazione, primo punto di vendita della catena in provincia di Belluno, ormai non più rispondente all'immagine aziendale. È dotato di un impianto fotovoltaico da 50 kW.

OFFERTA

Conta oltre 3.500 referenze sia food che non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20. Il parcheggio dispone di 100 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Sono stati assunti sei collaboratori che si vanno ad aggiungere al team già in forza nel precedente punto di vendita.