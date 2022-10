Sviluppo rete in Area 2 dal 30 settembre al 7 ottobre 2022

Md rinnova il punto di vendita di Povegliano Veronese (Vr) mentre Lidl arriva a Fiorenzuola D'Arda e sostituisce lo storico negozio della città

LIDL

Via Alfredo Grassi 2

Fiorenzuola D’Arda (Pc)

1.450 mq

Lidl Italia

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Il supermercato sostituisce lo storico punto di vendita, aperto nel 1995, di Fiorenzuola d’Arda situato nella stessa via e si caratterizza per un’immagine moderna, tecnologie all’avanguardia e un allestimento con soluzioni green. È dotato di un impianto fotovoltaico da 204 kw.

Offerta

Ortofrutta in apertura in area freschi dove è presente una proposta di pescheria, panetteria, salumeria.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Nel parcheggio sono disponibili oltre 140 posti auto e una colonnina per le vetture elettriche.

Addetti e casse

Sono stati assunti quattro nuovi collaboratori che vanno ad aggiungersi alla squadra di lavoro già impiegata.

MD

Via Emilio Salgari 3

Povegliano Veronese (Vr)

Md spa

Data di apertura

21 settembre 2022

Format e location

Lo store è stato ristrutturato e uniformato al format moderno della catena.

Offerta

Si allinea alla formula dell’insegna con una proposta per lo più alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 9-12.30 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.