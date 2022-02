Sviluppo rete in Area 2 dal 4 all’11 febbraio 2022

CONAD CITY

Piazza Risorgimento 11

Gambettola (Fc)

430 mq

CIA Conad

DATA DI APERTURA

9 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato nella piazza principale della cittadina, a pochi metri dal palazzo comunale. Lo store

sostituisce il Conad City precedentemente attivo in via Mazzini.

OFFERTA

In linea con la formula dell'insegna con un'offerta di prossimità pensata per la spesa giornaliera.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7-20; domenica 8.30-13.

ADDETTI E CASSE

Al suo interno lavorano 13 persone.

LIDL

Via Marco Polo 4/A

Mestrino (Pd)

1.200 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

4 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia la formula green dell'insegna con attenzione alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica. È dotato di un impianto fotovoltaico da 136 kW.

OFFERTA

Propone un'ampia proposta di freschi e freschissimi con ortofrutta, panetteria, macelleria e salumi e formaggi. Completa l'offerta le soluzioni biologiche, senza glutine e senza lattosio e la gamma di prodotti to go pronti al consumo.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 120 posti auto. L'area esterna è inoltre dotata di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Impiega 14 collaboratori.