Sviluppo rete in Area 2 dall’1 all’8 novembre 2024

Despar Nord sbarca a Castelnuovo Rangone (Mo) con un supermercato Eurospar. Cia-Conad rinnova l'ipermercato Spazio Conad di Forlimpopoli (Fc)

EUROSPAR

Via Cesare Battisti

Castelnuovo Rangone (Mo)

1.500 mq

Despar Nord

Data di apertura

31 ottobre 2024

Format e location

Lo spazio rispecchia il format che enfatizza i freschi che partono dal reparto frutta e verdura, proseguono lungo i banchi latticini e verso la panetteria e la pizzeria. C’è poi il banco servito della gastronomia, della pescheria e della macelleria. Ogni reparto è caratterizzato da una grafica distintiva con insegne dedicate e ambientazione a parete.

Offerta

L’offerta valorizza le produzioni tipiche, attraverso spazi ad hoc, dedicati al marchio Sapori del Territorio, con cui l’azienda promuove le filiere locali e fa conoscere i molti produttori dell’area di appartenenza.

Servizi

Orario: lun-sab 8-30; domenica 8.30-20. Sono 116 i posti auto nel parcheggio a cui si aggiungono otto posti moto. Sono presenti quattro posti auto per la ricarica dei veicoli elettrici e portabici elettrificati per la ricarica delle e-bike.

Addetti e casse

Sono 42 i collaboratori sotto la direzione dello store-manager Giacomo Oliviero.

SPAZIO CONAD

Via XXV Ottobre 4

Forlimpopoli (Fc)

4.500 mq

Cia-Conad

Data di apertura

31 ottobre 2024

Format e location

Si trova all’interno del centro commerciale Le Fornaci.

Offerta

Come sempre un’attenzione particolare è riservata ai prodotti locali come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Inoltre: macelleria, con lavorazione tradizionale in osso e banco servito, la pescheria, la panetteria con pane fresco preparato ogni giorno dai fornai Conad, il reparto pasticceria e la gastronomia con una vasta scelta di pietanze calde e fredde. L’offerta si completa con reparti non alimentari, come tessile, casalingo, cancelleria, giocattoli, brico e libri, e corner dedicati a piante e fiori, bottega del caffè, dolci, sapori dal mondo, enoteca e profumeria.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.30.

Addetti e casse

In organico 88 persone.