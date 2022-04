Sviluppo rete in Area 2 dall’8 al 15 aprile 2022

Il Gruppo Dao (Dettaglianti alimentari organizzati) ha aperto un punto di vendita Conad a Trento; Conad Centro Nord a Sorbolo (Pr)

CONAD

Via San Severino 97

Trento

1.450 mq

Dao Conad

DATA DI APERTURA

23 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è ubicato nel quartiere Le Albere, all'interno di uno spazio commerciale in disuso recuperato e ristrutturato. In store è presente il bar Con Sapore.

OFFERTA

Ampio spazio ai prodotti del territorio e ai freschi con ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria con angolo sushi, panetteria e pasticceria.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Il parcheggio è dotato di colonnine per la ricarica di auto elettriche e le e-bike.

ADDETTI E CASSE

Presenti casse tradizionali, self scanning e self checkout.

CONAD SUPERSTORE

Via Mantova 20

Sorbolo (Pr)

2.024 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

6 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è dotato di un impianto fotovoltaico e rispecchia il format dell'insegna. OFFERTA

Ampia l'offerta di freschi con ortofrutta a libero servizio, pescheria con pesce fresco e confezionato e la friggitrice, macelleria assistita e a libero servizio, panetteria con pane fresco durante tutto l’arco della giornata e la pizza, i salumi e i latticini, la gastronomia con piatti pronti. Nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso quotidiano.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-19.30. Nel parcheggio sono disponibili 400 posti auto. Da maggio sarà attivo il servizio click and collect.

ADDETTI E CASSE

Dispone di sette casse tradizionali, due self checkout e due self scanning. Impiega 45 persone.