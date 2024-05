Sviluppo rete in Area 3 dal 10 al 17 maggio 2024

Cia-Conad inaugura un Conad Superstore a Chiaravalle (An). Invece, Iges srl (Pac2000A Conad) consolida la rete Todis a Roma con uno store in via Cesare Pavese

CONAD SUPERSTORE

Via Maestri del Lavoro

Chiaravalle (An)

2.100 mq

Cia-Conad

Data di apertura

12 maggio 2024

Format e location

Lo store si trova all’interno del centro commerciale La Manifattura e rispecchia il classico format dell’insegna.

Offerta

Il negozio è dotato di una gastronomia con banco caldo che propone ogni giorno un'ampia gamma di piatti, dalle ricette locali a quelle nazionali, inclusi primi e secondi, sia caldi che freddi, macelleria con servizio al banco e lavorazione tradizionale in osso, una pescheria servita, insieme a "concept" tematici: la Casa del dolce, la Bottega del caffè, la Cantina e l'area per il pet. L'attenzione ai prodotti locali è evidenziata dalla linea SiAmo Marche, che promuove le eccellenze agroalimentari del territorio.

Servizi

Orario: lun-sab 7-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Impiega 80 addetti e dispone di sei casse.

TODIS

Viale Cesare Pavese

Roma

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

9 maggio 2024

Format e location

L’insegna rafforza la sua presenza nella Capitale con uno store in linea con il classico format.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.