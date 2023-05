Sviluppo rete in Area 3 dal 12 al 19 maggio 2023

Eurospin rafforza la sua presenza in Toscana dove apre un discount a Colle Val D'Elsa, in provincia di Firenze, in linea con il suo consueto format

EUROSPIN

Via dei Mille 81

Colle Val D'Elsa (Si)

Eurospin

Data di apertura

11 maggio 2023

Format e location

Tipica formula dell'insegna con ampio spazio per i freschi, dislocati sul perimetro con banchi assistiti.

Offerta

Migliaia di referenze alimentari e non alimentari, in linea con la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Impiega 36 addetti.