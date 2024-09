Sviluppo rete in Area 3 dal 13 al 20 settembre 2024

Etruria Retail sbarca a Pistoia con un supermercato Carrefour Express. Penny, invece, rafforza la sua rete con un discount a Pescara

CARREFOUR EXPRESS

Via Vittorio Veneto 5

Pistoia

600 mq

Etruria Retail

Data di apertura

16 settembre 2024

Format e location

In linea con il consueto format.

Offerta

In assortimento 4.000 referenze e 1.000 a marchio Carrefour.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.

Addetti e casse

Impiegate nove persone.

PENNY.

Piazza dei Martiri Pennesi 5

Pescara

500 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

17 settembre 2024

Format e location

La struttura preesistente è stata rimodernizzata e ottimizzata per garantire uno spazio di

prossimità per la spesa pedonale e non.

Offerta

Come da consuetudine, sono presenti i reparti serviti di macelleria, gastronomia con punto caldo e bake-off, oltre a una selezione di grocery e di non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-13.30.

Addetti e casse

In organico dieci addetti.