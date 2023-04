Sviluppo rete in Area 3 dal 14 al 21 aprile 2023

Primo discount a Castelfranco Sotto (Pi) per Md, secondo in provincia di Pisa. Lidl, invece, si consolida a Roma con il 20esimo store nella Capitale

LIDL

Via Giuseppe Scalarini 6

Roma

1.200 mq

Lidl Italia

Data di apertura

13 aprile 2023

Format e location

Ventesimo discount nella Capitale per l'insegna, situato ad angolo con via Sacchi e Vanzetti. L’edificio rientra in classe A3, dispone di un impianto fotovoltaico da 50 kW e utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna con una proposta alimentare e non alimentare e con focus sui freschi.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22. Il parcheggio, esterno e nel piano interrato, ospita 68 posti auto.

Addetti e casse

In organico 23 persone.

MD

Provinciale Francesca Sud

Castelfranco Sotto (Pi)

1.400 mq

Md spa

Data di apertura

20 aprile 2023

Format e location

Lo store è situato in zona semicentrale, all’incrocio tra la Provinciale Francesca Sud e via Quarterona, area oggetto di sviluppo terziario e commerciale e snodo strategico per gli oltre 20 mila pendolari che ogni giorno transitano nella terra del cuoio e del calzaturificio. Si sviluppa su sei corsie.

Offerta

Ampia offerta alimentare con un focus sulle specialità regionali. Presenti i banchi serviti di gastronomia e macelleria con laboratorio a vista, un reparto ittico in take away, un reparto panetteria con pane confezionato e in doratura e un servizio di pollo allo spiedo. In assortimento anche prodotti di parafarmacia e il non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Nel parcheggio disponibili 74 posti auto. Disponibile il servizio di click&collect.

Addetti e casse

Assunti 20 dipendenti, tutti del territorio. Dispone di cinque casse.