Sviluppo rete in Area 3 dal 14 al 21 luglio 2023

Md apre il suo terzo discount a Rieti mentre Magazzini Gabrielli riapre con insegna Tigre gli store acquisiti da Distribuzione Roma (Coop)

MD

Via Petrella Salto 2

Rieti

1.442 mq

Md

Data di apertura

18 luglio 2023

Format e location

Terzo discount dell'insegna in città, settimo in provincia e 37esimo nel Lazio. Lo store è situato nella parte periferica est della città, ad angolo con la strada statale 4 Bis Salaria per L’Aquila arteria molto trafficata che assicura un flusso consistente di pubblico. Si sviluppa su pianta rettangolare e si articola in sei corsie,

Offerta

Tipico assortimento dell'insegna con focus sulle specialità regionali.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 111 posti auto.

Addetti e casse

Sono 15 i collaboratori e cinque le casse in barriera.

TIGRE

Via Marsala

Roma

420 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

18 luglio 2023

Format e location

Prosegue l'operazione di cambio insegna degli store acquisiti da Distribuzione Roma (Coop).

Offerta

In linea con la tipica offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via Busiri Vici

478 mq

Roma

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

18 luglio 2023

Format e location

Anche questo store rientra nel pacchetto di acquisizioni da Distribuzione Roma.

Offerta

Rimane fedele all'offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.