Sviluppo rete in Area 3 dal 17 al 24 maggio 2024

Quarto discount a Siena per Penny. che apre un punto di vendita all'interno della Galleria Metropolitan, nel cuore della città

PENNY.

Piazza Matteotti

Siena

560 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

20 maggio 2024

Format e location

Quarto discount in città per l’insegna, realizzato all’interno della Galleria Metropolitan.

Offerta

In area freschi macelleria, gastronomia servita, un punto caldo e referenze territoriali di rinomati brand locali; inoltre bake off, pasticceria fresca, pesce fresco e vasca regionale.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

In organico 14 collaboratori.