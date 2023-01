Sviluppo rete in Area 3 dal 20 al 27 gennaio 2023

Continua la crescita dei discount. Doppio opening per Todis (Iges srl-Pac 2000A Conad) che si consolida a Roma e a Trevignano (Roma)

Todis

Via Mosca 35

Trevignano (Roma)

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

21 gennaio 2023

Format e location

Lo store si allinea alla tipica proposta dell'insegna.

Offerta

Come da consuetudine propone referenze food con focus sui freschi e una selezione non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Piazza Crivelli 1

Roma

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

21 gennaio 2023

Format e location

Lo store si trova non lontano da via Tiburtina, in area periferica.

Offerta

Segue la tradizionale formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.