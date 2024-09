Sviluppo rete in Area 3 dal 20 al 27 settembre 2024

I discount si rafforzano in quest'area. Lidl scegile Livorno dove consolida la sua presenza con il terzo store, Penny. torna a Roma con il 26esimo punto di vendita

LIDL

Via di Collinaia

Livorno

1.000 mq

Lidl Italia

Data di apertura

19 settembre 2024

Format e location

Terzo discount in città per l’insegna, realizzato in linea con il consueto format.

Offerta

Tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 130 posti auto.

Addetti e casse

Creati dieci posti di lavoro.

PENNY.

Via Borghesiana

Roma

450 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

23 settembre 2024

Format e location

L’edificio si trova sull’arteria che collega la Via Casilina con la Via Prenestina. È il 26esimo store nella Capitale.

Offerta

Consueta offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-20.

Addetti e casse

In organico 12 addetti.