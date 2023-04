Sviluppo rete in Area 3 dal 21 al 28 aprile 2023

Tripletta di aperture nella Capitale per Penny che si consolida a Roma con tre discount di cui uno su un'area di 250 mq, una superficie che l'insegna sta sperimentando per raggiungere nuove location

PENNY

Via Cipro 10

Roma

470 mq

Penny Market (Rewe)

Data di apertura

27 aprile 2023

Format e location

Il discount è ubicato all’interno del Municipio 1, tra le Mura Vaticane, il quartiere Prati e della Balduina.

Offerta

L’assortimento prevede per il 75% prodotti italiani con attenzione ai regionalismi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY

Via Liberiana

Roma

250 mq

Penny Market (Rewe)

Data di apertura

27 aprile 2023

Format e location

Lo store si trova nel quartiere Eschilo, in piazza Santa Maria Maggiore. Caratteristica di questo nuovo store è la metratura, molto più ristretta rispetto agli standard. Si tratta di un nuovo format sul quale l’azienda sta puntando per dare un servizio di prossimità alla clientela, garantendo la presenza di Penny anche in zone vincolate, dove non è possibile aprire negozi con superfici maggiori.

Offerta

Rispecchia la tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY

Via Etruria

Roma

500 mq

Penny Market (Rewe)

Data di apertura

27 aprile 2023

Format e location

Si trova a pochi passi da piazza Re di Roma, nel cuore del quartiere San Giovanni. Lo store è dotato dei reparti serviti di macelleria e gastronomia.

Offerta

Conta in assortimento circa 2.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.