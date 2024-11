Sviluppo rete in Area 3 dal 22 al 29 novembre 2024

Conad Nord Ovest si consolida a Roma con il format Conad City, mentre Multicedi (VéGé) sbarca raddoppia la presenza di Decò Sora (Fr)

CONAD CITY

Via Sant’Agatone Papa

Roma

350 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

21 novembre 2024

Format e location

Gli spazi interni sono stati progettati per offrire un layout dinamico ed efficiente, allineato ai ritmi e alle necessità della clientela locale e per i turisti del centro di Roma

Offerta

Il reparto ortofrutta dedica grande attenzione ai prodotti freschi e stagionali del Lazio, grazie anche alla presenza della linea I Nostri Ori, mentre la macelleria propone un’ampia offerta dei migliori tagli di carne disponibili in modalità self-service e con una pratica selezione di pronti a cuocere. Il reparto gastronomia include un assortimento ricco di prodotti “ready to eat”, anche della tradizione locale, la panetteria e la pasticceria esaltano le eccellenze del territorio, offrendo pane, dolci e specialità laziali.

Servizi

Orario: lun-ven 8-21; sabato 8.30-21; domenica 8.30-13.30. Tra i servizi: il pagamento con buoni pasto e con i buoni per celiaci, il pagamento bollettini, le ricariche telefoniche ed i carrelli dedicati agli animali per garantire l’accesso alle piccole taglie.

Addetti e casse

Impiega otto addetti e dispone di tre casse tradizionali

DECÒ SUPERMERCATI

Via Ferri 14

Sora (Fr)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

8 novembre 2024

Format e location

In linea con il classico format.

Offerta

Rispecchia il consueto assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.