Sviluppo rete in Area 3 dal 23 al 30 settembre 2022

Prosegue il percorso di espansione dell'insegna di convenienza Todis di Iges srl (Pac 2000A Conad). La catena punta nuovamente su Roma con due aperture

TODIS

Via Tullio Levi Civita 33

Roma

Igesr srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita è situato non lontano dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù e dalla sede dell'Università degli Studi Roma Tre-Ingegneria.

Offerta

Ampia offerta di freschi con gastronomia, ortofrutta, macelleria e pizzeria e una selezione di prodotti non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Beniamino Segre 12

Roma

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

15 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in periferia, a ridosso del Grande Raccordo anulare e del Parco Fonte Laurentina.

Offerta

Come da tradizione focus sui freschi con ortofrutta, macelleria, panetteria e gastronomia a cui si aggiunge una proposta non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.