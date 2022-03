Sviluppo rete in Area 3 dal 25 febbraio al 4 marzo 2022

EUROSPIN

Via della Resistenza

San Severino Marche (Mc)

Eurospin Italia

DATA DI APERTURA

25 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia la tradizione dell'insegna con ortofrutta in apertura, banchi serviti di macelleria, gastronomia e pescheria sul perimetro.

OFFERTA

Dispone di un assortimento completo food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IPER LA SPESA

Via di Baccanello 316

Cesano (Roma)

800 mq

Maiorino Maggiorana (Consorzio C3)

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è situato in un'area residenziale nella prima periferia urbana.

OFFERTA

Conta su un assortimento di 3.689 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Dispone di tre casse in barriera.

LIDL

via Antonio Gallus 79

Selargius (Ca)

Lidl

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

L'edificio è in classe energetica A4 ed è frutto di un progetto di recupero e riqualificazione a

consumo di suolo pari a zero di un ex edificio produttivo. Il supermercato è dotato di un impianto fotovoltaico da 121 kW.

OFFERTA

In linea con la formula dell'insegna propone un assortimento food e non food con focus sui freschi e ampia presenza di prodotti to go.

SERVIZI

Orario: lunh-dom 8-21.30.

ADDETTI E CASSE

Sono stati assunti 18 nuovi collaboratori.