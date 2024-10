Sviluppo rete in Area 3 dal 27 settembre al 4 ottobre 2024

IN's Mercato (Pam) inaugura un discount a Cascina (Pi). Conad Nord Ovest, invece, opta per la Capitale dove rafforza il format urban Tuday Conad

IN’S MERCATO

Via Tosco Romagnola 113

Cascina (Pi)

1.040 mq

In’s Mercato (Pam)

Data di apertura

2 ottobre 2024

Format e location

Il discount, che rispecchia la tipica formula dell’insegna, si trova ad angolo con via Alcide De Gasperi.

Offerta

In linea con la tradizione offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TUDAY CONAD

Via Silla 26/A

Roma

250 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

26 settembre 2024

Format e location

Lo store si trova nei pressi del Vaticano, in un’area strategica della città, e ripropone il format urban del gruppo, pensato per i centri cittadini.

Offerta

Come da tradizione sono presenti ortofrutta, gastronomia e panetteria, disponibili sia in modalità assistita, che a libero servizio. Presente la cantina e l’area healthy.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Tra i servizi: spesa online con consegna a domicilio, possibilità di effettuare pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche e di acquistare biglietti per il trasporto pubblico.

Addetti e casse

Dispone di tre casse.