Sviluppo rete in Area 3 dal 29 novembre al 6 dicembre 2024

iN's Mercato (Pam) inaugura un discount a Cerreto Guidi. Lidl arriva, invece, a Vallefoglia (Pu) con un nuovo punto di vendita

IN’S MERCATO

Via Francesca Nord 78

Cerreto Guidi (Fi)

800 mq

In’s Mercato (Pam)

Data di apertura

4 dicembre 2024

Format e location

Il discount è situato in località Poggioni.

Offerta

In linea con il tradizionale assortimento dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

LIDL

Via Arena 11

Vallefoglia (Pu)

Lidl Italia

Data di apertura

28 novembre 2024

Format e location

In entrata si trova il reparto frutta e verdura, seguono l’area panetteria e l’angolo rosticceria.

Offerta

In assortimento un’ampia gamma di referenze senza glutine e senza lattosio, bio, ad alto contenuto di proteine o vegani, oltre alle linee dedicate alla cura della casa e della persona e agli animali domestici.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

In organico 18 addetti.