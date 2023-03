Sviluppo rete in Area 3 dal 3 al 10 marzo 2023

Multicedi (VéGé) si consolida a Roma con un supermercato Decò. Si rafforza anche Todis (Iges srl-Pac2000AConad) con uno store a Perugia

DECO'

Viale Giulio Agricola 102/108

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

28 febbraio 2023

Format e location

Lo store si trova in zona Municipio Roma VII, non lontano da via Tuscolana.

Offerta

Tipica proposta dell'insegna con una presenza di circa 600 item di articoli confezionati

Servizi

Orario: lun-sab 7-20.30; domenica 8-20.30. Disponibile il giovedì sconto del 10& per gli over 65.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Giulio Prinetti 27

Perugia

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

2 marzo 2023

Format e location

Lo store si allinea alla tipica formula dell'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze con particolare focus sui freschi

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.