Sviluppo rete in Area 3 dal 30 agosto al 6 settembre 2024

Doppia riapertura a Roma per Conad Nord Ovest che ristruttura il supermercato Conad di via Ostiense e la superette Conad City di via Ipogeo. Anche Lidl sceglie la Capitale dove apre un nuovo discount

CONAD

Via Ostiense 361

Roma

770 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

27 agosto 2024

Format e location

Il supermercato, situato in uno dei quartieri più dinamici di Roma, si presenta con spazi completamente rinnovati, pensati per offrire un'esperienza di spesa che riflette il forte legame con il territorio. Tra le principali novità, spicca un'area dedicata ai prodotti locali, con oltre 1.000 referenze selezionate dalle migliori aziende del territorio.

Offerta

Tipica offerta del format con un forte focus sui localismi.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20. Dispone del servizio Spesa Online di accesso libero al wi-fi e di un eco-compattatore per il riciclo della plastica, accetta i buoni pasto. Nel parcheggio predisposte colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Addetti e casse

Impiega 23 addetti.

CONAD CITY

Via Ipogeo degli Ottavi

Roma

350 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

27 agosto 2024

Format e location

Il supermercato riapre dopo i lavori di restyling, con un layout ottimizzato e un'offerta potenziata, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e offrire un'esperienza di spesa moderna e sostenibile. Infatti, è stato ristrutturato con tecnologie sostenibili, come l’illuminazione a led e l’uso di etichette elettroniche.

Offerta

Classico assortimento di prossimità.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.30. Tra i servizi: Spesa Online, accettazione dei buoni pasti e carrelli dedicati per gli animali.

Addetti e casse

In organico 13 collaboratori.

LIDL

Via Bernardino Alimena 45

Roma

1.300 mq

Lidl

Data di apertura

29 agosto 2024

Format e location

Lo store è frutto di un progetto a consumo di suolo zero realizzato nell’area dove un tempo sorgeva uno stabilimento industriale in disuso da anni. Dal punto di vista energetico, l’immobile è dotato di un impianto fotovoltaico da 250 kWp.

Offerta

Tradizionale offerta dell’insegna con ampia presenza di freschi e una selezione di non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22.

Addetti e casse

Creati 12 posti di lavoro.