Sviluppo rete in Area 3 dal 5 al 12 maggio 2023

Conad Nord Ovest consolida la sua rete con tre aperture, di cui due supermercati Conad e un Conad City, aperti rispettivamente a Sassari, Portoscuso (Su) e Siena

CONAD

Via Cristoforo Colombo

Sassari

705 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

4 maggio 2023

Format e location

In linea con la tipica formula dell'insegna: ortofrutta in apertura dell'area freschi, macelleria a libero servizio, pasticceria e panetteria, gastronomia.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna con ampio spazio ai localismi con oltre 1.000 articoli del territorio.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13. Attiva la spesa a domicilio.

Addetti e casse

In organico 21 addetti di cui tre neo assunti. Dispone di cinque casse tradizionali.

CONAD

Via delle regioni

Portoscuso (Su)

828 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

6 maggio 2023

Format e location

Realizzato con soluzioni ecosostenibili, in linea con la tradizione dell'insegna.

Offerta

Migliaia di referenze alimentari e non alimentari con focus sui localismi.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.30. Effettua ricariche telefoniche. Accetta buoni pasto.

Addetti e casse

Impiega 18 collaboratori. In barriera tre casse tradizionali e quattro casse self-service.

CONAD CITY

Via Curtatone

Siena

520 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

5 maggio 2023

Format e location

Lo store è stato rinnovato e si trova nei locali dell'ex garage Busi. Ampliata l'ortofrutta, rinnovati panetteria, macelleria, gastronomia con cucina interna, pescheria con reparto sushi.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna con ampio spazio ai freschi e freschissimi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. Accetta i buoni pasto ed effettua il servizio di spesa online Hey Conad con la duplice funzione di Ordina&Ritira e consegna a domicilio.

Addetti e casse

In organico 35 collaboratori. Dotato di tre casse tradizionali, quattro casse self-service e due torrette di “spesa al volo”.