Sviluppo rete in Area 3 dal 6 al 13 dicembre 2024

Conad Nord Ovest consolida la sua presenza a Firenze con un supermercato Conad. Crai apre una superette a Santa Marinella (Roma)

CONAD

Piazza Dalmazia 12-14

Firenze

850 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

9 dicembre 2024

Format e location

Si trova in prossimità del centro storico, a servizio dell’area circostante all’Ospedale Careggi e alla zona universitaria, vicino alla fermata della Tramvia e alla stazione ferroviaria Rifredi, raggiungibili facilmente a piedi.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-13 e 16.30-20. Tra i servizi: possibilità di pagamento tramite buoni pasto e buoni celiachia, servizio di spesa online Ordina e Ritira, ricariche telefoniche e acquisto di biglietti per il trasporto pubblico. Si possono anche pagare i bollettini. L’accesso al punto di vendita è consentito anche agli animali da compagnia, tramite gli appositi carrelli per piccole taglie.

Addetti e casse

In organico 28 collaboratori.

CRAI

Via Goffredo Mameli 7

Santa Marinella (RM)

225 mq

Crai

Data di apertura

28 novembre 2024

Format e location

In area freschi sono presenti i reparti di gastronomia, ortofrutta, pane fresco tutti i giorni.

Offerta

Tipica offerta di prossimità.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-21. Disponibile la consegna a domicilio.

Addetti e casse

Impiegati sei addetti e attive due casse.