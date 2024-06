Sviluppo rete in Area 3 dal 7 al 14 giugno 2024

Ergon (Despar) continua a rafforzare l'insegna Ard Discount con uno store a Siniscola (Nu), mentre Unicoop Firenze ristruttura il supermercato Coop.fi di Torre del Lago (Lu)

ARD DISCOUNT

Via Livorno 42

La Caletta-Siniscola (Nu)

Ergon (Despar)

Data di apertura

6 giugno 2024

Format e location

Rispecchia il classico format.

Offerta

Offre la tradizionale offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

COOP.FI

Via Venezia 103

Torre del Lago (Lu)

612 mq

Unicoop Firenze

Data di apertura

6 giugno 2024

Format e location

L’intervento di ristrutturazione ha riguardato tanto l’aspetto strutturale, che quello delle attrezzature, dell’organizzazione degli spazi e dell’assortimento.

Offerta

Offre un assortimento completo per il carrello degli acquisti settimanali con reparti serviti e a libero servizio disposti sul perimetro, ortofutta in apertura, area per i vini e le bevande in generale, spazio alla mdd e al free from oltre a una selezione di prodotti non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30, domenica 8-14 e 16.30-20. Tra i servizi: pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture, vendita dei biglietti dei trasporti.

Addetti e casse

Dispone di quattro casse tradizionali, due salvatempo, otto fai da te con assistenza del personale.