Sviluppo rete in Area 3 dal 9 al 15 dicembre 2022

Nuovo look per lo store Conad City (Conad Nord Ovest) di San Giovanni Valdarno (Ar) e per il punto di vendita Coop di Quartu Sant'Elena (Coop di Sardegna). Superemme (Selex) apre a Iglesias (Su)

CONAD CITY

Via Spartaco Lavagnini

San Giovanni Valdarno (Ar)

600 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

9 dicembre 2022

Format e location

Lo store ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione che hanno reso più moderni e funzionali gli spazi.

Offerta

Valorizza le eccellenze del territorio toscano, con oltre 500 referenze locali in assortimento, e prevede un’area dedicata i prodotti del marchio I Nostri Ori. In gastronomia è stata incrementata la proposta con l’introduzione dei fritti e del banco caldo; la panetteria e la pasticceria con dolci toscani oltre a pizze e focacce di propria produzione disponibili sia su ordinazione che take away; il reparto ortofrutta, rinnovato nell’assortimento con particolare attenzione riservata ai prodotti del territorio; confermata la macelleria; inserita la pescheria confezionata. A completare l’offerta, la nuova cantina vini con le migliori etichette locali insieme ad un reparto interamente dedicato ai prodotti healthy, biologici e senza glutine.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8.30-13 e 16-20. Ha un parcheggio con circa 20 posti auto, accetta i buoni pasto e i buoni celiachia, consente il pagamento dei bollettini postali ed effettua il servizio di Spesa Online - Ordina&Ritira.

Addetti e casse

Dispone di quattro casse tradizionali e impiega complessivamente 14 addetti, di cui cinque nuove assunzioni.

COOP

Via Leonardo da Vinci 173

Quartu Sant'Elena (Ca)

700 mq

Coop di Sardegna

Data di apertura

16 dicembre 2022

Format e location

Lo store, che riapre dopo i lavori di restyling, si trova nella località marina Sant'Andrea.

Offerta

L'assortimento spazia dai prodotti dei reparti assistiti di salumeria, gastronomia, pescheria e macelleria, al non food con fiori e piante, elettrodomestici, parafarmacia, cartoleria, edicola.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

IPERPAN

Via Villa di Chiesa

Iglesias (Su)

1.674 mq

Gruppo Superemme (Selex)

Data di apertura

14 dicembre 2022

Format e location

Rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Offerta

Ampio assortimento di freschi con macelleria, ortofrutta, gastronomia, salumeria, panetteria, pasticceria, pescheria, con una vasta scelta di specialità locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-14 e 16.30-21.

Addetti e casse

Conta su uno staff di 27 persone. I clienti possono usufruire di sei casse tradizionali e quattro casse self pay, il servizio di Self-Shopping Rapido.