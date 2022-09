Sviluppo rete in Area 3 dal 9 al 16 settembre 2022

Multicedi (VéGé) punta sulla prossimità con uno store Decò Market a Roma. Anche l'insegna Todis (Iges srl-Pac2000A Conad) si rafforza nella Capitale

DECO' MARKET

Largo Walter Molino 19

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

13 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in area Mezzocamino, nell'Agro Romano, e rispecchia la formula di prossimità dell'insegna.

Offerta

Migliaia di referenze food e non food tra cui gli item a marchio Decò.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20.30. Tutti i giovedì è previsto lo scontro del 10% per gli over 65 sul totale della spesa.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Tuscolana 1268

Roma

Igesr srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Si trova in una zona ad alta densità di traffico. Lo store è dotato dei reparti freschi di ortofrutta, macelleria e gastronomia.

Offerta

In linea con la formula dell'insegna con un'offerta per lo più alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.