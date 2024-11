Sviluppo rete in Area 3 dall’1 all’8 novembre 2024

Multicedi (VéGé) rafforza la presenza dell'insegna Dodecà a Roma, mentre Conad Nord Ovest sceglie Livorno dove apre una superette Conad City

CONAD CITY

Via Baroni

Livorno

260 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

4 novembre 2024

Format e location

La ristrutturazione ha incluso l’adozione di soluzioni sostenibili, come un nuovo impianto di climatizzazione, l’illuminazione a Led a basso consumo, il nuovo banco surgelati a spina ed i nuovi banchi refrigerati con sportelli, che riducono notevolmente l’impatto ambientale. Inoltre sono stati rinnovati l’ortofrutta dve sono stati introdotti nuovi banchi frigo e strutture espositive che consentono di offrire una selezione ancora più ampia di prodotti freschi, locali e biologici. La gastronomia, è ora disponibile anche in modalità assistita, e la macelleria ha ampliato l’offerta con un’area per il ready to eat.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Conta 11 addetti e dispone di tre casse.

DODECÀ

Via Val Trompia 60

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

14 ottobre 2024

Format e location

In area freschi panetteria, salumi e formaggi, macelleria e ortofrutta.

Offerta

In linea con il consueto assortimento dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.