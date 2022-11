Sviluppo rete in Area 3 dall’11 al 18 novembre 2022

Conad Nord Ovest procede al restyling della rete e rinnova i punti di vendita Conad di Portoferraio (Li) e Grosseto. Nuovo look anche per lo store Oasi di Jesi (An) del Gruppo Gabrielli

CONAD SUPERSTORE

Via Antiche Saline

Portoferraio (Li)

Conad Nord Ovest

Data di apertura

12 novembre 2022

Format e location

Lo store è stato rinnovato. Tra le novità, il Corner sushi, integrato all’interno del reparto pescheria. La cantina è stata ampliata e sono stati potenziati tutti i reparti esistenti, con una grande attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali. Ampliata anche la Parafarmacia Conad.

Offerta

Grande attenzione ai prodotti locali in assortimento e ampio spazio ai freschi.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.30. Nel parcheggio sono presenti 180 posti auto. Lo store accetta i buoni pasto cartacei e digitali.

Addetti e casse

Impiega 55 addetti che diventano 70 nel periodo estivo. È dotato di gtre casse tradizionali, di tre Spesa al volo e quattro self check out.

CONAD

Via Clodia

Grosseto

1.500 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

10 novembre 2022

Format e location

Il punto di vendita riapre dopo i lavori di restyling che lo hanno reso più moderno e funzionale.

Offerta

In assortimento focus sui localismi con 800 item.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.30. Nel parcheggio coperto e scoperto con 200 posti complessivi.

Addetti e casse

Dispone di 11 casse tradizionali, quattro self check-out e quattro torrette di pagamento. Dà lavoro a 60 persone di cui tre neo assunti.

OASI

Via Caduti del Lavoro 4

Jesi (An)

2.000 mq

Gruppo Gabrielli

Data di apertura

10 novembre 2022

Format e location

Lo store si trova al centro commerciale La Fornace ed è stato rinnovato con soluzioni green.

Offerta

Inserita la proposta sushi e la proposta di piatti pronti con prodotti freschi e cucinati al momento, anche su prenotazione.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13 e 16-20.

Addetti e casse

Non disponibile.