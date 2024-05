Sviluppo rete in Area 4 dal 10 al 17 maggio 2024

Gruppo Supercentro (D.IT-Distribuzione Italiana) ammoderna il cash and carry Wiva con corsie più ampie e spazi modulabili a seconda delle esigenze. Inserito il banco accoglienza

WIVA

Via Roma 5

San Giorgio Jonico (Ta)

Supercentro (D.IT)

Data di apertura

6 maggio 2024

Format e location

Il cash and carry propone un'immagine rinnovata, un layout costruito ex novo sulle reali esigenze di acquisto, più ampie le corsie, le esposizioni sono articolate in orizzontale per brand e la comunicazione risulta più incisiva rispetto al passato.

Offerta

L'offerta si rivolge a un target principalmente horeca.

Servizi

Orario: lun-ven 8-19; sab-dom 8-13. Inserito il banco accoglienza e introdotti consegna a domicilio (in passato non attivo nei punti di vendita della rete) e clicca e ritira per assicurare un'esperienza omnicanale.

Addetti e casse

Assunte 12 persone.