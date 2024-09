Sviluppo rete in Area 4 dal 13 al 20 settembre 2024

Tripletta di aperture Max Supermercati per il Gruppo Cds (Selex) che ha acquisito tre store (ex Coop) a Catania, città nella quale non era ancora presente

MAX SUPERMERCATI

Via Largo Pascoli 8

Catania

300 mq

Cds (Selex)

Data di apertura

18 settembre 2024

Format e location

Lo store (ex Coop) cambia insegna e viene uniformato all’immagine di Max. In area freschi sono disponibili i reparti di pescheria, macelleria, ortofrutta e salumeria.

Offerta

Tradizionale offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MAX SUPERMERCATI

Viale Mario Rapisardi 725/C

Catania

900 mq

Cds (Selex)

Data di apertura

18 settembre 2024

Format e location

Il supermercato si trova in un’area periferica della città ma densamente popolata. L’ingresso è sull’ortofrutta, sul perimetro seguono i banchi serviti di gastronomia e pescheria, mentre sulla parete di fondo la macelleria sia servita che a libero servizio.

Offerta

Tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30 e 16.30-20.30.

Addetti e casse

Due le casse in barriera.

MAX SUPERMERCATI

Via Puglia 68

Catania

500 mq

Cds (Selex)

Data di apertura

18 settembre 2024

Format e location

Lo store rientra nel pacchetto di acquisizioni che Cds ha completato da un imprenditore precedentemente attivo con l’insegna Coop.

Offerta

Fedele alla tipica formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.