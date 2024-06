Sviluppo rete in Area 4 dal 14 al 21 giugno 2024

Conad Adriatico rinnova il Conad Superstore di Casarano (Le) dove ha ha inserito la Parafarmacia, il punto ristoro e ha ampliato i reparti freschi. Sole 365 (Ap Commerciale-Megamark) inaugura uno store a Poggioreale (Na)

CONAD SUPERSTORE

Via Vanoni

Casarano (Le)

Conad Adriatico

Data di apertura

14 giugno 2024

Format e location

Riapre dopo i lavori di ristrutturazione che hanno permesso l’inserimento della Parafarmacia all’interno del corner Con Cura, di rinnovare l’ortofrutta e ampliare gastronomia, panetteria e pasticceria, così come gli spazi del libero servizio in pescheria e macelleria dove è stata introdotta una nuova teca dedicata alla frollatura delle carni. Inoltre, è stato creato anche il punto ristoro Sapori e Sorrisi.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-don 8.30-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

SOLE 365

Via Michele Parise 57

Poggioreale (Na)

Ap Commerciale (Megamark-Selex)

Data di apertura

15 giugno 2024

Format e location

Propone la classica formula every day low price. Lo store si trova ad angolo con via Nicola Miraglia.

Offerta

Particolare attenzione è riservata ai reparti freschi, in particolare in ortofrutta dove sono prodotti di stagione, provenienti da filiere controllate.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-21.

Addetti e casse

Non disponibile.