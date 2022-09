Sviluppo rete in Area 4 dal 16 al 23 settembre 2022

L'offerta discount si rafforza in Campania. Md apre un punto di vendita a Sant'Antimo (Na) mentre Eurospin arriva ad Arzano (Na)

EUROSPIN

Via Clarelli

Sant'Antimo (Na)

Eurospin

Data di apertura

22 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova ad angolo con via Caravaggio, in area periferica.

Offerta

L'assortimento è in linea con la formula dell'insegna che presta ampio spazio ai freschi e freschissimi con ortofrutta, macelleria, gastronomia, pescheria e pane appena sfornato.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MD

Via D'Auria 1

Arzano (Na)

Md spa

Data di apertura

22 settembre 2022

Format e location

L'ortofrutta apre l'area freschi, seguono i banchi serviti di macelleria, gastronomia e panetteria. Lo store si trova ad angolo con via Atellana.

Offerta

Lo store propone migliaia di articoli per lo più alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-14.

Addetti e casse

Non disponibile.