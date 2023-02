Sviluppo rete in Area 4 dal 17 al 24 febbraio 2023

Più forte la presenza di MD in Puglia con uno store a Foggia, l'11esimo in provincia e il 52esimo nella regione. Arena (VéGé) punta sul format convenience Super Conveniente ad Acireale (Ct) e rinnova il Maxistore Decò di Lipari (Me)

MAXISTORE DECO’

Corso Vittorio Emanuele 230

Lipari

Gruppo D’Anieri (Arena-VéGé)

Data di apertura

22 febbraio 2023

Format e location

Lo store si trova nella via principale dell’isola eoliana e riapre dopo i lavori di restyling che lo hanno allineato alla tipica formula dell’insegna.

Offerta

L’assortimento è particolarmente orientato alla clientela di turisti che, soprattutto nel periodo estivo, popolano Lipari. Ampia proposta di mdd e di freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-13.30; domenica 16-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MD

Via Gandhi

Foggia

1.300 mq

Md spa

Data di apertura

9 febbraio 2023

Format e location

Con questa apertura sale a 11 il numero di store della rete nella provincia e a 52 in Puglia. La pianta è rettangolare con sei corsie.

Offerta

Focus sui prodotti mdd e su freschi e freschissimi con una selezione di non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 104 posti auto.

Addetti e casse

In organico 15 addetti. In barriera cinque casse.

SUPER CONVENIENTE

Via Lazzaretto 20

Acireale (Ct)

1.000 mq

Gruppo Arena (VéGé)

Data di apertura

17 febbraio 2023

Format e location

Il gruppo potenzia la propria proposta convenience e apre questo store nello spazio che ospitava un punto di vendita Eurospin.

Offerta

Rispecchia la tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.