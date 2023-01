Sviluppo rete in Area 4 dal 20 al 27 gennaio 2023

Lidl si estende in Puglia con un'apertura a Monopoli (Ba) mentre Multicedi (VéGé) si rafforza a Bari puntando sulla prossimità con il format Market Decò

LIDL

Via Aldo Moro

Monopoli (Ba)

1.400 mq

Lidl Italia

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format e location

Lidl cambia sede e riapre in una location in linea con il più moderno format nel rispetto degli standard di sostenibilità dell'insegna.

Offerta

L'assortimento rispecchia la tipica formula con focus sui freschi: ortofrutta in apertura, panetteria con prodotti sfornati ogni giorno, macelleria. L'offerta comprende anche 40 item green e molti articoli in promozione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-21. Nel parcheggio sono disponibili oltre 150 posti auto.

Addetti e casse

Non disponibile.

MARKET DECO'

Via Carulli 29

Bari

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

17 gennaio 2023

Format e location

Lo store è allineato alla tradizionale immagine dell'insegna.

Offerta

I prodotti a marchio Decò sono presenti in assortimento per un totale di 600 item. Importante lo spazio per i freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.45-13.45.

Addetti e casse

Non disponibile.