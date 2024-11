Sviluppo rete in Area 4 dal 22 al 29 novembre 2024

Famila (Megamark-Selex) rafforza la presenza a Bari, Pam (Retail Pro) sbarca a Montesarchio (Bn) e Rossotono Easy (Apulia Distribuzione-VéGé) a Capurso (Ba)

FAMILA

Strada Bitonto-Aeroporto

Bari

1.400 mq

Megamark (Selex)

Data di apertura

21 novembre 2024

Format e location

Sesto store Famila in città, situato in una via ad alta percorrenza di traffico. Il punto di vendita è dotato di un Bistrò con 50 posti a sedere.

Offerta

A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e pescheria. Ampio spazio, inoltre, è dedicato a capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti proteici, per vegetariani e a tutta la linea di prodotti etici a marchio Iamme, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, frutto del progetto avviato con l’associazione No Cap per dire stop al caporalato.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Impiega 40 nuovi occupati.

PAM

Via Napoli

MonteBsarchio (Bn)

Retail Pro (Pam)

Data di apertura

21 novembre 2024

Format e location

Fedele al tradizionale format dell’insegna.

Offerta

In linea con la tipica offerta del marchio.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30; domenica 9-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

ROSSOTONO EASY

Via Valenzano

Capurso (Ba)

Apulia Distribuzione (VéGé)

Data di apertura

22 novembre 2024

Format e location

L’insegna propone il suo più attuale format.

Offerta

Cone da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.