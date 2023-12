Sviluppo rete in Area 4 dal 24 novembre all’1 dicembre 2023

Multicedi (VéGé) punta sulla formula Every Day Low Price di Dodecà ad Arzano (Na). Invece, Cds (Selex) inaugura un supermercato Max a Leonforte (En)

DODECA’

Via Sette re 77

Arzano (Na)

1.500 mq

Gruppo Medi Store (Multicedi-VéGé)

Data di apertura

28 novembre 2023

Format e location

Dislocato in area residenziale, rispecchia il tipico format every day low price dell’insegna.

Offerta

In assortimento trovano spazio oltre 1.00 referenze a marchio Decò oltre agli articoli della gamma premium Gastronauta.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-22; domenica 8.30-21. Tutti i mercoledì attivo lo sconto del 10% per gli over 65.

Addetti e casse

Non disponibile.

MAX SUPERMERCATI

Via Capra 212

Leonforte (En)

Cds spa (Selex)

Data di apertura

23 novembre 2023

Format e location

In linea con la tipica formula dell’insegna.

Offerta

Migliaia di referenze food e non food come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13 e 16-20.

Addetti e casse

Non disponibile.