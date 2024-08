Sviluppo rete in Area 4 dal 26 luglio al 2 agosto 2024

Carrefour Express sbarca a Pizzoli (Aq), mentre Penny. si rafforza a Catania con il quinto discount in città e SpeSì (Consorzio C3) sceglie Metaponto

CARREFOUR EXPRESS

Piazza del Municipio

Pizzoli (Aq)

400 mq

Carrefour

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

In linea con il tradizionale format di prossimità.

Offerta

Ampia gamma di prodotti alimentari freschi, confezionati e surgelati, oltre a un’area dedicata a formaggi, salumi, affettati e carne a taglio servita.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 8-13. Consegna a domicilio e possibilità di ricariche telefoniche alle casse.

Addetti e casse

Conta in organico 18 collaboratori.

PENNY.

Via Vittorio Emanuele Orlando

Catania

500 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

Il discount è posizionato di fronte al Tribunale, a due passi dalla facoltà di Economia e dalla Prefettura del capoluogo etneo nonché all’attiguo Corso Italia, via di riferimento dello shopping catanese. È il quinto store in città.

Offerta

Conta in assortimento prodotti alimentari e non alimentari per il 75% italiani.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

In organico 16 addetti.

SPESI

Viale Stazione 1

Metaponto

1.200 mq

Tre P (Consorzio C3)

Data di apertura

29 luglio 2024

Format e location

Il supermercato si trova vicino alla stazione centrale. Con questa apertura salgono a 27 gli store della rete.

Offerta

Ampia offerta di freschi con i reparti serviti di ortofrutta, macelleria, gastronomia, pescheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-14 e 16.30-21.

Addetti e casse

Non disponibile.