Sviluppo rete in Area 4 dal 28 giugno al 5 luglio 2024

Magazzini Gabrielli ristruttura i suoi due punti di vendita di Termoli (Cb) a insegna Oasi e TIgre. Penny. amplia la rete in Calabria con un discount a Crotone

OASI

Via Madonna delle Grazie

Termoli (Cb)

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

20 giugno 2024

Format e location

Riaperto dopo i lavori di restyling.

Offerta

Rispecchia la tipica formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY.

Via Gioacchino da Fiore 12

Crotone

900 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

2 luglio 2024

Format e location

Il discount si trova nella zona Ovest della città, nel quartiere popolare denominato Trecento Alloggi.

Offerta

In area freschi un vasto assortimento con macelleria, gastronomia servita, punto caldo e referenze territoriali di rinomati brand locali, bake off, pasticceria fresca. Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-21.

Addetti e casse

In organico 17 addetti.

TIGRE

Via Corsica

Termoli (Cb)

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

20 giugno 2024

Format e location

Effettuati lavori per il rinnovo dei locali e l’adozione di soluzioni per il risparmio energetico.

Offerta

Come da tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 16-20.

Addetti e casse

Non disponibile.