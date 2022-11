Sviluppo rete in Area 4 dal 28 ottobre al 4 novembre 2022

La rete Decò di Multicedi (VéGé) continua a svilupparsi nel sud del Paese. Il gruppo apre un punto di vendita a Casoria (Na)

DECO'

Via Vittorio Emanuele 5

Casoria (Na)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

28 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita è stato realizzato in un'area centrale della cittadina, in linea con il format dell'insegna.

Offerta

L'assortimento comprende 15.000 referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-22. Tutti i giovedì disponibile lo sconto del 10% per gli over 65.

Addetti e casse

Non disponibile.