Sviluppo rete in Area 4 dal 3 al 10 febbraio 2023

Lidl sostituisce a Palermo lo storico negozio di viale Aiace con lo store aperto in via Rosario Nicoletti. Retail Pro amplia la rete Pam a Vairano Patenora (Ce)

LIDL

Via Rosario Nicoletti

Palermo

1.400 mq

Lidl Italia

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Il punto di vendita è stato realizzato in un’area dismessa riqualificata, è in classe energetica A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da 204 kw. Lo store sostituisce lo storico negozio Lidl di viale Aiace.

Offerta

L’area freschi apre con l’ortofrutta, segue l’angolo panetteria, con prodotti caldi sfornati più volte al giorno, e il corner dedicato alle specialità arrosto subito pronte da gustare, macelleria. Completano la proposta dell’Insegna l’area dedicata alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quella rivolta agli animali.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22. Nel parcheggio sono disponibili 140 posti auto.

Addetti e casse

Sono stati assunti 12 collaboratori.

PAM

Via Patenara

Vairano Patenora (Ce)

1.600 mq

Pam Panorama (Retail Pro)

Data di apertura

7 febbraio 2023

Format e location

Lo store si trova in area periferica e si uniforma al tipico format Pam.

Offerta

Rispecchia le direttive dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-ven 8-20; domenica 8-13. Tra i servizi: Amazon Locker, Ricicla Pet, To Good To Go.

Addetti e casse

Non disponibile.