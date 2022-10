Sviluppo rete in Area 4 dal 30 settembre al 7 ottobre 2022

Despar Centro-Sud rinnova il punto di vendita Interspar di rende (Cs) in linea con il Format 35. Invece Md si insedia a Pozzallo (Rg) città non ancora presidiata

INTERSPAR

Via Silvio Pellico

Rende (Cs)

1.450 mq

Despar Centro Sud

Data di apertura

29 settembre 2022

Format e location

Riapre rinnovato lo store, adattato al Format 35, proposto da Despar Centro-Sud, in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International. Sono stati rinnovati i reparti freschi. Tra le novità il Pronto Fresco in ortofrutta e l'angolo sushi in pescheria.

Offerta

Ampia offerta di freschi, spazio ai vini, ai prodotti per celebrare gli eventi nell'apposito Spazio festa.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 9-13.30 e 17.30--21.

Addetti e casse

Impiega 48 persone e dispone di otto casse tradizionali e due self.

MD

Via dello Stadio

Pozzallo (Rg)

1.000 mq

Md

Data di apertura

30 settembre 2022

Format e location

Primo punto di vendita in città per l'insegna che apre in un'area strategica, in prossimità di un'arteria di ingresso.

Offerta

Migliaia di referenze per lo più alimentari.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio scoperto sono disponibili 155 posti auto.

Addetti e casse

L'organico comprende 18 addetti.