Sviluppo rete in Area 4 dal 5 al 12 maggio 2023

Multicedi (VéGé) rinnova il supermercato di Isernia, in linea con il suo attuale format. Pam Retail Pro si consolida in Campania con un supermercato a Pianura (Na)

DECO'

Piazza Giustino D'Uva 8

Isernia

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

12 maggio 2023

Format e location

Il supermercato è stato ristrutturato in linea con l'attuale format dell'insegna.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna con alimentari, congelato sfuso, surgelati, detergenza, extra alimentare, enoteca, frutta e verdura, gastronomia, macelleria con banco assistito e self service, salumi e formaggi self service.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30; domenica 8.30-13.30

Addetti e casse

Non disponibile.

PAM

Via Parmenide 4/6

Pianura (Na)

480 mq

Retail Pro

Data di apertura

2 maggio 2023

Format e location

Il supermercato rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Offerta

Segue le direttive dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 7.30-13.30. Attivo il servizio Too Good To Go e l'Amazon Locker.

Addetti e casse

Non disponibile.