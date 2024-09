Sviluppo rete in Area 4 dal 6 al 13 settembre 2024

Multicedi (VéGé) inaugura un supermercato Market Decò a Bisceglie (Bt), mentre RetailPro consolida la presenza dell'insegna Pam a Eboli (Sa)

DECO’ MARKET

Via Silvestris 18

Bisceglie (Bt)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

Agosto 2024

Format e location

Rispecchia la tipica formula di prossimità con ortofrutta in apertura, banco salumeria sul perimetro e reparti a libero servizio per macelleria e panetteria.

Offerta

Come da tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

PAM

Via Vittorio Veneto 63

Eboli (Sa)

RetailPro

Data di apertura

29 agosto 2024

Format e location

In linea con il consueto format.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 7.45-20.30; domenica 8-13. Tra i servizi: disponibilità delle box di Too Good To Go contro lo spreco alimentare; possibilità di pagare i bollettini, gift card e sconto del 10% sulla spesa per gli over 65 ogni domenica con Carta Per Te.

Addetti e casse

Non disponibile.