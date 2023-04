Sviluppo rete in Area 4 dal 7 al 14 aprile 2023

Continua il percorso di crescita l'insegna Ard Discount (Ergon) che si rafforza a Paternò (Ct). Md, invece, rinnova il discount di Sant'Alessio Siculo (Me)

ARD DISCOUNT

Via Pietro Lupo 84

Paternò (Ct)

Ergon

Data di apertura

6 aprile 2023

Format e location

Il discount si trova ad angolo con via Altarino e rispecchia la formula tipica dell'insegna.

Offerta

L'offerta dei freschi comprende ortofrutta in apertura e a seguire macelleria e pescheria. Presente il non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

MD

Via Mantineo 2

Sant'Alessio Siculo (Me)

Md spa

Data di apertura

1 aprile 2023

Format e location

Il discount, gestito in affiliazione, è stato completamente ristrutturato e uniformato all'attuale immagine dell'insegna.

Offerta

Ampia proposta per lo più alimentare con focus sui freschi: ortofrutta e banchi serviti di macelleria e gastronomia. Disponibile anche una selezione di prodotti non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.